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  4. Son dakika: Putin'den dost olmayan ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı

Son dakika: Putin'den dost olmayan ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı

23.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Putin'den dost olmayan ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den doğal gaz satışıyla ilgili açıklama geldi. Rus lider Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Rublesi Rusya
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