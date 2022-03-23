Son dakika: Putin'den dost olmayan ülkelere doğal gaz satışında ruble kararı

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den doğal gaz satışıyla ilgili açıklama geldi. Rus lider Putin, "Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

AYRINTILAR GELİYOR...

