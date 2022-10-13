FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Sadece bu ay yüzde 24 zamlanmıştı! Araç sahiplerinin buruk sevinci: MOTORİN fiyatlarında zammın yarısı geri çekildi! (13 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

SON DAKİKA | Sadece bu ay yüzde 24 zamlanmıştı! Araç sahiplerinin buruk sevinci: MOTORİN fiyatlarında zammın yarısı geri çekildi! (13 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

13.10.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Benzin fiyatı ve motorin fiyatı araç sahipleri tarafından 13 Ekim Çarşamba günü de araştırılmaya devam ederken akaryakıt fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Brent petroldeki iniş ve çıkıştan etkilenen “Mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. 1 haftada 4 kez akaryakıta zam gelmesinin ardından mazot fiyatı için bu gece yarısı indirime gidildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve mazot fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

SON DAKİKA | Sadece bu ay yüzde 24 zamlanmıştı! Araç sahiplerinin buruk sevinci: MOTORİN fiyatlarında zammın yarısı geri çekildi! (13 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

Son dakika… Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketlilik ile değişiyor. Petrol fiyatları 6 haftanın zirvesinden gerilerken bir haftada 4 kez zamlanan akaryakıta bugün indirim geldi. Böylece 30 liraya doğru yeniden hareketlenen motorin litre fiyatı yeniden geriledi. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel benzin, akaryakıt ve mazot fiyatı…

290420221245161879048

SON DAKİKA: AKARYAKITA 4 ZAM 1 İNDİRİM

Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları geçen haftadan bu yana yeniden yükselişe geçmişti. 4 – 10 Ekim döneminde benzine 2, motorine ise 4 defa zam yapıldı. Benzinin listesi 20,60 TL’ye çıktı. Motorine son yapılan 1,38 TL zamla litre fiyatı 28,53 TL’ye yükseldi. Böylece motorin litre fiyatı bu ay yüzde 23,4, benzin litre fiyatı ise yüzde 7 zamlandı. Ancak petrol fiyatlarının 6 haftanın zirvesinden gerilemesiyle motorine indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

akaryakit_pompa2

DÜŞÜŞE RAĞMEN PİYASADA SESSİZLİK

Eylül ayında benzinin litresi 19,23 TL, motorin ise 23,12 TL idi. 26 – 27 Eylül’de 83 doların altına inen petrol son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Küresel fiyatlardaki düşüşe karşın yurt içinde akaryakıt fiyatlarında belirgin indirim yapılmadı.

car-at-fuel-pump

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

Fbi6Ew4WYAACnkq

PETROL 6 HAFTANIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Küresel büyüme endişelerinin güçlenmesiyle düşüş yaşayan petrol, geçen hafta ihracatçı ülkelerin (OPEC+), günlük üretimde 2 milyon varil kesinti kararı almasıyla 99 dolarak yaklaşarak 6 haftanın zirvesini görmüştü. 100 dolar sınırına kadar yeniden hareketlenen brent petrol 91 dolara kadar çekildi.

Brent petrol bugün fiyatla beraber bu ay içinde yüzde 9,6 oranında yükseliş gösterdi.

otmr_oil-prices-are-down-start-saving

AKARYAKIT FİYATLARINDA DOLAR/TL ETKİSİ SÜRÜYOR

Küresel ve yurt içi verilere tepki vermeyen dolar/TL, geçen haftadan itibaren 18,58 yakınında oldukça dar bantta işlem görüyor. Seans açılış ve kapanışlarında ise kur, kısa süreli yükseliş atakları gösteriyor. Bu yıl yüzde 40 oranında yükseliş yaşayan kurdaki zirve seviyeler, akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

RtGCyR-x

İSTANBUL'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,60 TL
Motorin: 26,41 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,76 TL
Motorin: 26,52 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,74 TL
Motorin: 26,54 TL

AKARYAKIT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat! Tüketici kredisi kullanmak isteyenler dikkat!
Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli olduKamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Son dakika: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu duyurdu! 143 ülkenin oyuyla kabul edildi... Rusya'ya bir şok daha

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Şampiyonlar Ligi'ne yine damga vurdu! 5 dakika içinde rakibini darma duman etti...

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Ankara'da başladı Meclis'e taşındı! CHP harekete geçti: Elektrik, benzin, motorin ve doğal gaz için yüzde 50 indirim...

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı

Hukuk bürosundan kargo dolandırıcılığı

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Sizin de EYT’den erken emekli olma şansınız olabilir!

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Mesleğini duyduğunda kızından utanıyordu! Şimdi menajeri oldu

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Doğru yolu bulmak için kendinizi dinleyin

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.