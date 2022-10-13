SON DAKİKA | Sadece bu ay yüzde 24 zamlanmıştı! Araç sahiplerinin buruk sevinci: MOTORİN fiyatlarında zammın yarısı geri çekildi! (13 Ekim güncel mazot ve benzin fiyatı)

Son dakika… Benzin ve motorin fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları, brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketlilik ile değişiyor. Petrol fiyatları 6 haftanın zirvesinden gerilerken bir haftada 4 kez zamlanan akaryakıta bugün indirim geldi. Böylece 30 liraya doğru yeniden hareketlenen motorin litre fiyatı yeniden geriledi. Peki, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel benzin, akaryakıt ve mazot fiyatı…

SON DAKİKA: AKARYAKITA 4 ZAM 1 İNDİRİM

Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları geçen haftadan bu yana yeniden yükselişe geçmişti. 4 – 10 Ekim döneminde benzine 2, motorine ise 4 defa zam yapıldı. Benzinin listesi 20,60 TL’ye çıktı. Motorine son yapılan 1,38 TL zamla litre fiyatı 28,53 TL’ye yükseldi. Böylece motorin litre fiyatı bu ay yüzde 23,4, benzin litre fiyatı ise yüzde 7 zamlandı. Ancak petrol fiyatlarının 6 haftanın zirvesinden gerilemesiyle motorine indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

DÜŞÜŞE RAĞMEN PİYASADA SESSİZLİK

Eylül ayında benzinin litresi 19,23 TL, motorin ise 23,12 TL idi. 26 – 27 Eylül’de 83 doların altına inen petrol son 9 ayın en düşük seviyesini gördü. Küresel fiyatlardaki düşüşe karşın yurt içinde akaryakıt fiyatlarında belirgin indirim yapılmadı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.

PETROL 6 HAFTANIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Küresel büyüme endişelerinin güçlenmesiyle düşüş yaşayan petrol, geçen hafta ihracatçı ülkelerin (OPEC+), günlük üretimde 2 milyon varil kesinti kararı almasıyla 99 dolarak yaklaşarak 6 haftanın zirvesini görmüştü. 100 dolar sınırına kadar yeniden hareketlenen brent petrol 91 dolara kadar çekildi.

Brent petrol bugün fiyatla beraber bu ay içinde yüzde 9,6 oranında yükseliş gösterdi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA DOLAR/TL ETKİSİ SÜRÜYOR

Küresel ve yurt içi verilere tepki vermeyen dolar/TL, geçen haftadan itibaren 18,58 yakınında oldukça dar bantta işlem görüyor. Seans açılış ve kapanışlarında ise kur, kısa süreli yükseliş atakları gösteriyor. Bu yıl yüzde 40 oranında yükseliş yaşayan kurdaki zirve seviyeler, akaryakıt fiyatlarının yüksek kalmasına neden oluyor.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MAZOT FİYATI

Benzin: 20,60 TL

Motorin: 26,41 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,76 TL

Motorin: 26,52 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 20,74 TL

Motorin: 26,54 TL



