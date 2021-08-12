Son Dakika: Sanayi üretimi haziran ayında yıllık bazda % 23,9 arttı

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi.

BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verilerinin Haziran ayı ve yılın ikinci çeyreğindeki gerçekleşmeleri şöyle:

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %23.9 arttı (Beklenti %21.1 artış)

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya göre %2.3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41.1 arttı

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bazda %1.6 arttı

Kaynak: Reuters



