Son Dakika: Sanayi üretimi haziran ayında yıllık bazda % 23,9 arttı

Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,3, yıllık bazda yüzde 23,9 yükseldi.
TÜİK tarafından açıklanan sanayi üretimi verilerinin Haziran ayı ve yılın ikinci çeyreğindeki gerçekleşmeleri şöyle:
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre %23.9 arttı (Beklenti %21.1 artış)
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da bir önceki aya göre %2.3 arttı
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41.1 arttı
Sanayi üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış bazda %1.6 arttı
Kaynak: Reuters
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