Son Dakika: Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı.

ANLAŞMA 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Reuters'da yer alan habere göre, Güney Kore Merkez Bankası'nın (BOK) yaptığı açıklamaya göre bu anlaşma bankanın Türkiye'ye Güney Kore wonu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güney Kore'ye TL likidite sağlamasına olanak tanıyacak.

Anlaşma, bugünden itibaren 3 yıl geçerli olacak ve her iki ülkenin anlaşması halinde uzatılabilecek.

BOK, iki ülkenin merkez bankalarının ikili ticari işlemlerde won ve TL ile ödeme yapılmasını sağlamak için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

SWAP NEDİR?

Swap kelime anlamı olarak takas etmek olarak açıklanıyor. Swap anlaşması ile her iki ülkenin de onayıyla belirli bir zaman dilimi içerisinde varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesi olarak açıklanır. Swap anlaşması ile döviz kurundaki hareketlenmeler sonucunda ortaya çıkacak risklerin etkisini azaltmak amaçlanır. Anlaşmayla faiz oranlarının etkisi de azaltılır.



