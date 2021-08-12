FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Son Dakika: Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

12.08.2021 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı. Anlaşma bugün itibarıyla 3 yıl geçerli olacak ve her iki ülke anlaşırsa uzatılabilecek.

Son Dakika: Güney Kore ile 2 milyar dolarlık swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ve Türkiye 2 milyar dolarlık swap anlaşması imzaladı.

ANLAŞMA 3 YIL GEÇERLİ OLACAK

Reuters'da yer alan habere göre, Güney Kore Merkez Bankası'nın (BOK) yaptığı açıklamaya göre bu anlaşma bankanın Türkiye'ye Güney Kore wonu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Güney Kore'ye TL likidite sağlamasına olanak tanıyacak.

Anlaşma, bugünden itibaren 3 yıl geçerli olacak ve her iki ülkenin anlaşması halinde uzatılabilecek.

BOK, iki ülkenin merkez bankalarının ikili ticari işlemlerde won ve TL ile ödeme yapılmasını sağlamak için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

SWAP NEDİR?

Swap kelime anlamı olarak takas etmek olarak açıklanıyor. Swap anlaşması ile her iki ülkenin de onayıyla belirli bir zaman dilimi içerisinde varlık ya da yükümlülüğe bağlı olan farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesi olarak açıklanır. Swap anlaşması ile döviz kurundaki hareketlenmeler sonucunda ortaya çıkacak risklerin etkisini azaltmak amaçlanır. Anlaşmayla faiz oranlarının etkisi de azaltılır.

Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!Devlet Personel Başkanlığı personel alımı 2021... Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dört büyüklerin borçları açıklandı!Dört büyüklerin borçları açıklandı!
Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!Yassıhöyük’te 3 bin 500 yıllık tarih!
Talepler listelendi! Emekliye yeni kazançTalepler listelendi! Emekliye yeni kazanç
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sel bölgesindeki vatandaşlara çağrı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

PKK'dan kaçtı, terör örgütünün iç yüzünü anlattı

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Kadrosuna personel alan kurumların tam listesi!

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

Akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı

İşte kamu personelinin zam oranı

İşte kamu personelinin zam oranı

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Türkiye için faiz tahminini değiştirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.