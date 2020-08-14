FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 10:08 | Son Güncelleme

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi

Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

sanayi

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

sanayi1

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 16,9 AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?
Altın fiyatları ve Beyrut patlaması ilişkisi! Altın fiyatları ve Beyrut patlaması ilişkisi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
65 yaş üstüne kısıtlama gelmişti! Flaş gelişme
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
ABD Başkanı Trump'tan skandal açıklama: Çok büyük bir ödün
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Yarım asırlık Türk devi satılıyor
Altın fiyatlarında hareketlilik! Yeniden...
Altın fiyatlarında hareketlilik! Yeniden...
'İflaslar sonbaharda artacak'
'İflaslar sonbaharda artacak'
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları
Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte uzman yorumları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Altın haziran ayından beri ilk kez haftalık kayıp yaşayabilir
Altında iki ay sonra bir ilk yaşanabilir
Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı
Haziran ayı cari denge rakamları açıklandı
İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?
İşçiler için gözler kritik toplantıda! Tayin hakkı verilecek mi?
Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 2 yıl ödemesiz kredi desteği için son günler..
2 yıl ödemesiz kredi desteği için son günler..
Kredi çekmek isteyen öğrencilere müjde! Bu bankalar sayesinde...
Kredi çekmek isteyen öğrencilere müjde!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu? 14 Ağustos 2020 canlı ve anlık brent petrol fiyatları!
Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.