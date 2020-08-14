Son dakika... Sanayi üretimi verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0.1 oranında arttı. Mevsim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Haziran'da aylık yüzde 17.6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,0 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 17,6 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 16,9 AZALDI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.



