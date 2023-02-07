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  4. Son dakika: Seferberlik başlatıldı: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Öncelikli ihtiyaç ürünleri...

Son dakika: Seferberlik başlatıldı: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Öncelikli ihtiyaç ürünleri...

07.02.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri... Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

Son dakika: Seferberlik başlatıldı: Ticaret Bakanlığı duyurdu: Öncelikli ihtiyaç ürünleri...

Son dakika haberi... Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

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