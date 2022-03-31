Son dakika: Şeker fiyatlarına zam geldi! Gelecek aylarda birçok ürüne zam kapıda

Son dakika: Hükümet gıda fiyatlarını düşürerek yüzde 5 enflasyon hedefine yaklaşmak için birçok kararı devreye aldı. Bir yandan fırsatçılarla mücadele edilirken bir yandan tüm dünyayı etkisi altına alan enflasyon sorununa kalıcı çözümler aranıyor. Ancak tüm bu önlemlere rağmen gıda fiyatlarında artışlar devam ediyor. Ramazan ayının yakalaşmasıyla birlikte bir çok ürüne zam geldi. Ayçiçek yağına gelen zamların ardından şimdi de şeker fiyatlarındaki artışlar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkşeker, KDV dahil kilogramı 5,96 TL'den satılan kristal şeker fiyatını yüzde 31 artırarak 7,80 TL'ye çıkardı. Bununla bereber gelecek aylarda süte, peynire, ete zam gelecek. İşte son dakika zam haberinin ayrıntıları...

TİCARET BAKANLIĞI HARETE GEÇTİ

Geçtiğimiz günlerde devlet fabrikalarında 290 liradan satılan bir çuval şeker, özel sektörde 800 liraya kadar çıkmıştı. Ticaret Bakanlığı devreye girerek çuval şeker fiyatının 800 TL'den 575 TL'ye indiğini duyurmuştu.

Türkşeker'in duyurusunda, "İmalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 TL olarak güncellenmiştir" denildi.

SÜT VE PEYNİRE DE NİSAN AYINDA ZAM

Gazeteci Murat Çelik, Habertürk'te katıldığı programda Nisan ayında da süt ve peynir fiyatlarına zam geleceğini açıkladı:

Olağanüstü ekonomik koşullar yaşıyoruz. Yılbaşında asgari ücrete zam yapıldığında yüzde elli çok ciddi bir yükseliş olarak görüldü. Asgari ücrete gelen zam eridi. Et fiyatları, peynir fiyatları, şeker fiyatları arttı. Hammadde ve girdiler yükseldiği anda zamlar devam edecek gibi görünüyor. Süt fiyatlarındaki artış Nisan ayına yansıyacak Nisan'ın ilk haftasında peynire de zam gelmesi bekleniyor.

ET FİYATLARINA ZAM

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. 27.11.2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Ancak zamla dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken, 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

EKMEKTE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Buğday fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında yükselişe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofis (TMO), un sanayicilerine sattığı ekmeklik buğday fiyatlarına yüzde 21-22 oranlarında zam yaptı. Yapılan zammın ardında gözeler ekmek fiyatlarına çevrildi. Tarım uzmanları ekmek fiyatlarının da artacağını öngörüyor.



