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  4. SON DAKİKA: Sessizlik motorin indirimi ile bozuldu: Dizel aracı olanlar dikkat, akaryakıt fiyatları değişti! (25 Nisan Perşembe benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA: Sessizlik motorin indirimi ile bozuldu: Dizel aracı olanlar dikkat, akaryakıt fiyatları değişti! (25 Nisan Perşembe benzin-mazot fiyatı)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.04.2024 08:24
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Son dakika: Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 1 aydır sabit kalmıştı. Ancak bugün dizel yakıtlı aracı olanları sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorine indirim geldi. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar değişti. İşte 25 Nisan 2024 Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı ile İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA: Sessizlik motorin indirimi ile bozuldu: Dizel aracı olanlar dikkat, akaryakıt fiyatları değişti! (25 Nisan Perşembe benzin-mazot fiyatı)

Motorin ve benzin fiyatları brent petrol ve dolar/TL kurundaki hareketlilik ile değişmeye devam ediyor. Araç sahipleri ‘bugün benzine, motorine indirim, zam var mı?’ diye araştırırken akaryakıt fiyatları için son dakika haberi geldi. Bu kapsamda en son 21 Mart’ta değişen mazot fiyatına indirim geldi. İşte il il güncel benzin-motorin fiyatı…

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 17 kuruş indirim yapıldı. Benzin grubunda fiyatlar değişmezken herhangi bir indirim ya da zam haberi de bulunmuyor.

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25 NİSAN PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul
Benzin: 43,58 TL
Motorin: 40,97 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 44,46 TL
Motorin fiyatı: 41,87 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 44,72 TL
Motorin fiyatı: 42,12 TL

BENZİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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