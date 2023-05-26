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SON DAKİKA | SGK duyurdu: EYT'liye avans müjdesi! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmazsa...

26.05.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) EYT müracaatında bulunanların dosyalarını inceleyip karara bağlıyor. Bazı durumlarda EYT'lilerin maaşının bağlanması ise gecikebiliyor. SGK bunun için de yeni bir formül açıkladı. SGK'dan yapılan duyuruya göre, emekli maaşı 90 gün içinde bağlanamayan EYT'liler için avans müjdesi geldi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | SGK duyurdu: EYT'liye avans müjdesi! Emekli maaşı 90 gün içinde bağlanmazsa...

Son dakika haberine göre SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi yapıldığını duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.

AVANS ÖDENEBİLECEK

Düzenlemeye göre EYT'liler SGK'dan avans talebinde bulunabilir. EYT'nin resmen hayata geçirildiği 3 Mart 2023 günü emeklilik müracaatında bulunmasına rağmen maaşı halen bağlanamayan emekli adayları 2 Haziran'dan sonra kurumdan avans talebinde bulunabilecek. Ödenen avanslar, bağlanan emekli aylığından mahsup edilecek. Yönetmeliğe göre, emekli aylığının 90 gün içinde ödenememesi durumunda SGK tarafından aylık bağlamaya hak kazandığı tespit edilen kişilere, yazılı talepte bulunmaları halinde ilerideki emekli aylığı alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

90 GÜN DETAYI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/38 sayılı genelgesinin ilgili bölümünde şu ifadelere yer veriliyor:

"Kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, Kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebilecektir. Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin üç katını, gelirlerde ise net asgari ücretin iki katını geçmemek üzere Kurumca belirlenecektir. Avansın bağlanacak gelir ve aylık birikmiş tutarından fazla olan bölümü, müteakip gelir ve aylıklarından 1/4 oranında kesilerek mahsup edilecektir."

İHA

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