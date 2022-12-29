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  4. SON DAKİKA | SGK önünde EYT kuyruğu! Sabah saatlerinde akın ettiler: Pirim günleri...

SON DAKİKA | SGK önünde EYT kuyruğu! Sabah saatlerinde akın ettiler: Pirim günleri...

29.12.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT düzenlemesinde milyonların beklediği açıklama dün akşam geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'de yaş şartının olmayacağını açıklarken, 2 milyondan fazla vatandaşa emeklilik yolu açıldı. Dün akşam gelen açıklama sonrası pirim günlerini hesaplatmak isteyenler, SGK binalarına akın etti. İstanbul'da uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

SON DAKİKA | SGK önünde EYT kuyruğu! Sabah saatlerinde akın ettiler: Pirim günleri...

Son dakika: Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için kritik açıklama geldi. Dün akşam kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT'de yaş şartının olmayacağını duyurdu. Düzenlemeyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı açıklanırken, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmadan şartları sağlayan herkes emeklilik hakkından faydalanabileceği açıklandı.

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SON DAKİKA | SGK ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, yapılan açıklama sonrası sabahın erken saatlerinde prim günlerini hesaplatmak için SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Bağcılar SGK önünde oluşan EYT kuyruğu da havadan görüntülendi.

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"KUYRUK 1 KİLOMETREYE YAKIN. ÇOK MUTLU OLDUK SEVİNDİK"

Asker borçlanması için geldiğini söyleyen bir vatandaş, “EYT için bekliyorum. Benim 25 yılım dolmadığı için 1 yılım var. Askerliğimi ödemek istiyorum. O yüzden bu sıradayım. Bir saatir bekliyorum. Kuyruk 1 kilometreye yakın. Çok mutlu olduk sevindik. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum” dedi.

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"DOĞUM BORÇLANMASI YAPARSAM TUTUYOR"

Doğum borçlanması için geldiğini belirten bir vatandaş, “ Doğum borçlanması yapacağız. Doğum borçlanması yaparsam tutuyor. Olmazsa benim 32 yıldır girişim var. Herkesin yararına inşallah daha da iyi olur” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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