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Son dakika: Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? 5 Mayıs sigara fiyatları...

05.05.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sigara zammı sosyal medyada gündem olurken 5 Mayıs Perşembe günü itibariyle vatandaşlar, “Sigaraya zam mı geldi?”, “Sigara fiyatları ne kadar oldu?” sorularını araştırmaya başladı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları ve sigara zammının ardından 5 Mayıs sigara fiyatları...

Son dakika: Sigaraya bir zam daha geldi! En ucuz sigara ne kadar oldu? 5 Mayıs sigara fiyatları...

Sigara zammından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre sarmalık kıyılmış tütünde geçerli ÖTV oranı yüzde 40'tan yüzde 55'e çıkarıldı. Bu haber sonrası sigara fiyatlarına zam beklentisi oluşmuştu. Sigara fiyatları ne kadar oldu?

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Haber bu sabah sosyal medyada da gündem konusu oldu. 2022 yılı itibariyle Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından 5 Mayıs Perşembe günü sigara fiyatlarına 2 lira daha zam yapıldı.

Son zammın ardından en ucuz sigara 25.50 TL, en pahalı sigara ise 40 TL oldu.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 31 yorum
içmiyorum sorun yok.
arabanda yoktur akaryakıt zammı da umrunda olmaz kesin.. zam geldiğinde benim yok umrumda değil diyen troller bitiriyorsunuz beni..
senin gibi insanlar azalsın ya bu nasıl yorum ister iç ister icme enflasyon New kadar kötü sen onu düşün
zaten zararlı
yapın yapın 100 tl olsun siz de kurtulun biz de kurtulalım
İnşallah 100 tl olur. Babalar anneler o sigaralara günde 50 tl den ayda 1500 tl para veriyorlar. o parayı çocuğu adına bankaya yatırsa 18 yaşına geldiğinde evini arabasını alır. Yazık, hem sağlıkları gidiyor ki normal gıdalar bile zehirliyorken sigaraya neler katılıyor kim bilir??
@oyun_bittti hahaha 18 yaşına geldiğinde o para araba almaya bile yetmez kamboçya da mı yaşıyosun
@oyun_bittti senin cebinden mi çıkıyor insaların kişiler zevkleri hayatları olmasın mı kim ne isterse öyle yaşasın yetwrki kimse kimseye zarar vermesin
@beneneyim sana mı kaldı derdi tasası?

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