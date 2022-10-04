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Son dakika: Sigaraya zam mı geliyor? Flaş iddia sonrası açıklama

04.10.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sigaraya zam mı gelecek? Sigaraya zam mı geldi? Soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu yıl sigaraya peş peşe gelen zamların üstüne bir yenisinin daha gelebileceği iddia edildi. Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, “Sigara zammı kapıda söylentiler yükseliyor” dedi. Peki en ucuz sigara ne kadar? İşte 4 Ekim 2022 güncel sigara fiyatları ve sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları listesi…

Son dakika: Sigaraya zam mı geliyor? Flaş iddia sonrası açıklama

Son dakika: Sigara fiyatları güncel liste vatandaşlar tarafından araştırılıyor. JTİ, BTİ ve Philip Morris markalı sigaralara zam geleceğine dair söylentilerin ardından vatandaşlar, “Sigaraya zam mı geldi?” “Sigara zammı ne zaman gelecek” sorusuna yanıt arıyor. İşte sigara zammına dair haberin detayları…

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SON DAKİKA: SİGARA ZAMMI YOLDA

2022 yılında hızla yükselen sigara fiyatlarına Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz ve Eylül aylarında gelen art arda zamların ardından bir sigara grubuna daha zam geleceği iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, iddialara açıklık getiirdi. Sigara zammının kapıda olduğunu ve söylentilerin yükseldiğini ifade eden Aybaş, "Umarım gelmez" dedi. Zam söylentisinin sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken fiyatların ne olacağı henüz netleşmedi.

En ucuz sigara şu anda 23 lira 50 kuruş, en pahalısı ise 65 liradan satışa sunuluyor.

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9 AYDA 8 LİRA ZAM

Sigara fiyatlarına 2022 yılında 5 kez zam gelmişti. Temmuz ayının ilk haftasında sigaraya 2 lira zam yapılmış ve ardından Eylül ayında da zam gelmişti. Böylece sigara 2022 yılı boyunca toplamda 8 lira zamlanmış oldu.


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Anahtar Kelimeler:
sigara
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