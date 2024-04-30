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SON DAKİKA! Simit fiyatlarına bakanlık ayarı: Zorunlu hale getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.04.2024 08:17
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Son dakika haberi: Simit fiyat tarifesinde Ticaret Bakanlığının onayı zorunlu hale getirildi.

SON DAKİKA! Simit fiyatlarına bakanlık ayarı: Zorunlu hale getirildi

Son dakika: Ticaret Bakanlığı simit fiyatları için harekete geçti. Fiyat tarifesinden bakanlığın onayı zorunlu hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı simit
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