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Son dakika | SPK'dan hisse kararı! O uygulama kaldırıldı

Son dakika haberi: SPK'dan yapılan açıklamaya göre hisse pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı.

Son dakika | SPK'dan hisse kararı! O uygulama kaldırıldı
Mehmet Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Sermaye Piyasası Kurulu hisse pay geri alımlarıyla ilgili yeni kararı duyurdu.

Buna göre geri alımlarda toplam bedele ilişkin üst sınır uygulaması kaldırıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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SPK hisse hisse borsa
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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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