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SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine son hesap! En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı: ‘Asgari ücretin altında olması aykırı değil'

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
15.06.2024 08:41
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Son dakika haberi… Emekli zammı için geri sayım başlarken Merkez Bankası milyonların maaş hesabı için yeni veriyi duyurdu. 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaş zammı tahminleri değişti. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı için de düzenleme beklenirken 2022 yılında alınan karar gün yüzüne çıktı. Peki en düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olur mu? İşte TİHEK’in gündem yaratacak o kararı ile yeni emekli maaş hesaplama tablosu…

SON DAKİKA: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine son hesap! En düşük emekli maaşı için alınan karar ortaya çıktı: ‘Asgari ücretin altında olması aykırı değil'

Son dakika… Emekliler 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 kez maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz 2024 emekli zammı dönemine sayılı gün kala milyonlar için yeni hesap belirdi. Temmuz ayında 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının da değişmesi bekleniyor. Peki kim ne kadar maaş alacak? İşte haberin detayları…

TÜRK LİRASI (278)

MERKEZ BANKASI’NDAN ENFLASYON TAHMİNİ

6 aylık enflasyon farkı için Merkez Bankası’ndan yeni bir ipucu geldi. Banka enflasyon tahminlerini paylaştığı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayımladı. Raporda Haziran ayına ilişkin TÜFE verisi tahmini yüzde 2,52 olarak belirtildi. Böylece 3 Temmuz’da refah payı ve seyyanen zam olmadan belirlenecek emekli maaşı zammı için en son veri de paylaşılmış oldu.

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6 AYLIK ENFLASYON FARKI

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 5 aylık kesinleşen rakam yüzde 22,72 olmuştu. Memur emeklisi için enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme dair kesinleşen oran yüzde 17.4 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın son verisi dahilinde hesaplama yapıldığında emeklilerin alacağı 6 aylık oranlar şöyle oldu:

• 6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
• 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81
• 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,40
• 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
• 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,35

TÜRK LİRASI (220)

EMEKLİ KÖK AYLIK ZAMMI TEMMUZ 2024 HESAPLAMASI

• Memur emeklisi: 14.740 TL - 17.739 TL,
• Bağ-Kur (Esnaf): 10.178 TL - 12.804 TL,
• Bağ-Kur (Tarım): 8.089 TL - 10.176 TL,
• SSK (2000 öncesi): 11.367 TL - 14.300 TL,
• SSK (2000 sonrası): 7.047 TL - 8.865 TL’ye yükselecek.

Not: 10.000 liranın altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024 YILI İÇİN NE OLACAK?

Şu an en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı alanlar için açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 10 bin liranın altında maaş alan 4 milyon emekli için gerekli çalışmaların devam ettiğini vurgulamıştı. Buradaki en büyük beklenti rakamın 12-13 bin TL bandına çekilmesi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLUR MU?

Bu noktada en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olmasını talep edenler çoğunlukta. Ancak bu konuda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) 2022 yılında yapılan başvurunun sonucu yeniden gündeme geldi. TİHEK emekli maaşlarının asgari ücretin altında olmasının insan haklarına aykırı olmadığına hükmetti.

17.000 TL en düşük emekli maaş beklentisi olanlar içinse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ‘Genelde yüzdesel artışlar olacak” derken rakamın asgari ücret seviyesine yükseltilmeyeceğini açık açık belirtmişti.

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MEMUR EMEKLİ MAAŞ TAHMİNİ (OCAK 2024 YÜZDE 49,25 - TEMMUZ 2024 YÜZDE 20,35)

• MÜSTEŞAR 1/1 53.597 TL - 64.503 TL
• GENEL MÜDÜR 1/1 47.438 TL - 57.091 TL
• ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4 18.616 TL - 22.404 TL
• MEMUR (LİSANS) 4/1 14.574 TL - 17.539 TL
• ÖĞRETMEN 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 31.254 TL - 37.614 TL
• BAŞKOMİSER 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• POLİS MEMURU 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• HEMŞİRE (LİSANS) 1/4 22.076 TL - 26.568 TL
• MÜHENDİS 1/4 22.104 TL - 26.602 TL
• TEKNİSYEN (LİSE) 1/4 15.870 TL - 19.099 TL
• PRATİSYEN HEKİM 1/4 32.626 TL - 39.265 TL
• PROFESÖR 1/4 38.324 TL - 46.122 TL
• İMAM HATİP 22.076 TL - 26.568 TL
• AVUKAT 1/4 22.076 TL - 26.568 TL


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emekli zammı
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