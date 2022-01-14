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  4. Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 'tatil' düzenlemesi

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 'tatil' düzenlemesi

14.01.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Milyonlarca kişiyi ilgilendiren aylık ödemelerinde yeni düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

Son dakika: SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına 'tatil' düzenlemesi

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemelerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde yapılan değişikliğe göre aylık ödemeleri resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelse bile zamanında ödenecek.

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki aylık ödemeleri cumartesi gününe rastlaması halinde cuma günü, pazar gününe rastlaması halinde ise pazartesi günü ödenmekteydi.

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Resmi tatil olan 23 Nisan ve 19 Mayıs günlerine rastlayan ödemeler de yine bir sonraki gün ya da bir önceki gün ödenmekteydi.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Yazıklar olsun
Ağam bizimle eğleniyy
Ya bayrama denk gelirse ?

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