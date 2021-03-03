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Son Dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.03.2021 10:03 | Son Güncelleme

Son dakika şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 15,61, aylık yüzde 0,91 arttı.

Son Dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Son dakika haberine göre, Nisan veya Mayıs ayı gibi zirve yapması beklenen yıllık TÜFE, Şubat ayında beklenenden daha hızlı arttı. Tüketici fiyatları, Şubat ayında aylık yüzde 0.91 artış gösterdi. Bir önceki ay yüzde 14.97 olan yıllık enflasyon yüzde 15.61'e yükseldi. Piyasanın Şubat ayı tahminleri aylık yüzde 0.75 ve yıllık 15.45 artış olacağı yönündeydi.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI BEKLENENİN ÜSTÜNDE

Tüketici fiyat endeksi Şubat ayında yıllık yüzde 15,61, aylık yüzde 0,91 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Şubat ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre, TÜFE’de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,91, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,81 artış gerçekleşti. Piyasanın Şubat ayı tahminleri aylık yüzde 0.75 ve yıllık 15.45 artış olacağı yönündeydi.

EN DÜŞÜK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA

Yıllık en düşük artış yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti
Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,13 ile eğitim, yüzde 6,31 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 7,15 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 23,74 ile ev eşyası, yüzde 22,47 ile ulaştırma ve yüzde 20,61 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 2,32 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında düşüş gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,98 ile eğlence ve kültür ve yüzde 0,93 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,00 ile sağlık, yüzde 2,57 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,32 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubat 2021’de, endekste kapsanan 415 maddeden, 117 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 263 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 16,92, aylık yüzde 0,79 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,79, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,92 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,75 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 27,09, aylık yüzde 1,22 arttı
Yİ-ÜFE 2021 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,09 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış gösterdi.

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDE İMALAT ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 17,32, imalatta yüzde 29,57, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,68, su temininde yüzde 27,31 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 33,77, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,29, dayanıksız tüketim malında yüzde 22,81, enerjide yüzde 8,44, sermaye malında yüzde 26,54 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,14 azalış, imalatta yüzde 1,56 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1,73 azalış, su temininde yüzde 1,06 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,85, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,44, enerjide yüzde 0,68 artış, sermaye malında yüzde 0,48 azalış olarak gerçekleşti.
Yıllık en düşük artış yüzde 0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında gerçekleşti.

YILLIK VE AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ

Yıllık en düşük artış; yüzde 0,68 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 5,24 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 6,81 ile giyim eşyası olarak gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 52,62, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45,05, metal cevherleri yüzde 33,98 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Aylık en yüksek düşüş yüzde 2,66 ile metal cevherlerinde gerçekleşti.

Aylık en yüksek düşüş; yüzde 2,66 ile metal cevherleri, yüzde 2,28 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 1,73 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 9,43, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,10, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 5,47 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

İHA

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
hehe enflasyon şuan en az %35
desene komedi başladı...
tek rakamlı hanelere nezaman indirecez
seçimlerden önce
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