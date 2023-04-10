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Son dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı: 'Deprem' detayı rapora girdi

10.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, TÜİK tarafından son olarak yüzde 9,7 olarak açıklanan işsizlik rakamları Şubat’ta yüzde 10 oldu. TÜİK araştırmanın depremden etkilenen Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamadığını duyurdu.

Son dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı: 'Deprem' detayı rapora girdi

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı iş gücü istatistikleri verilerini açıkladı. Buna göre işsizlik Şubat ayında yüzde 10 olarak duyuruldu.

Son olarak mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,7 seviyesinde açıklanmıştı.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, "Hanehalkı İşgücü Araştırması Şubat ayı anket uygulaması, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamamıştır. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payı yüzde 7,8'dir. Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplanmıştır. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamalar metaveri bölümünde sunulmuştur. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılması planlanmaktadır" denildi.

ŞUBAT AYINDA 65 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

şsiz sayısı 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 10,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7 iken kadınlarda yüzde 12,6 olarak tahmin edildi.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALDI

Genç nüfusta işsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak tahmin edildi.


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