Son dakika... Suna Kıraç hayatını kaybetti

Suna Kıraç hayatını kaybetti. İş dünyasını yasa boğan vefat haberi Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama ile duyuruldu. Uzun zamandır ALS hastalığı ile mücadele eden Ali Koç ve Ömer Koç'un halaları, Rahmi Koç'un kızkardeşi, İnan Kıraç'ın eşi olan Suna Kıraç vefat etti.

1.60 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999’da bir, 2001’de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

Koç Holding'ten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010’a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç’ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız."