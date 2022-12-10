Son dakika: ‘Taraflarla konuştum' diyerek yeni asgari ücreti açıkladı! Canlı yayında milyonları heyecanlandıran sözler: ‘O rakam sürpriz olmaz…’

Son dakika: “Asgari ücret 2023 ne kadar olacak?” Sorusunun cevabını aramak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve TÜRK-İŞ 14 Aralık’ta ikinci kez bir araya gelecek. Hükümetin 2023 yılı asgari ücret zam oranını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Yeni brüt asgari ücretin 7 bin 500 ile 8 bin 500 arasında olacağı tahmin ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM PAYLAŞTI

Enflasyonun altında olmayacağı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm ekonomi yönetimi tarafından her fırsatta dile getirilirken Haber Global canlı yayınına katılan Gazeteci Melik Yiğitel milyonlarca asgari ücretli çalışanı heyecanlandıran açıklamaya imza attı. Yiğitel, “Taraflarla Konuştum” diyerek yeni asgari ücret rakamını söyledi.

“Resmi istatistiklere göre asgari ücretli çalışan sayısı yüzde 37. Bu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in 2 hafta önce açıkladığı rakam. Toplamda 31 milyon 422 bin kişi çalışıyor. Bunun 13 milyon 536 bini asgari ücretli” bilgisini paylaşan Melik Yiğitel, “Ben bütün taraflarla konuştum. Gördüğüm kadarıyla rakam 8 bin liradan az olmayacak. 8.000 – 8.500 bandında bir yerde olacak. Hatta bu bandı biraz daha daraltırsam 8.300 civarında bir rakam çıkabilir, sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı.

KİM, NE KADAR ASGARİ ÜCRET ÖNERDİ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısına günler kala her kesimden yeni asgari ücret rakam gelmeye devam ediyor. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira. CHP 2023 için asgari ücret önerilerinin 10 bin 128 lira olduğunu söyledi. İYİ Parti, bu rakamı 9 bin 600 lira olarak açıkladı. TÜRK-İŞ ise masaya 7 bin 785 lira ile oturdu. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 2023 yılına ilişkin asgari ücret talebini 13 bin 200 lira olarak açıkladı. TİSK de, herkesin mutabık olacağı rakama razı olduklarını dile getirdi.

En dikkat çeken ve işçilerin tepkisine yol açan asgari ücret yorumu ise TİM’den geldi. İhracatçılar, “asgari ücret 500-600 dolar olursa rekabetçiliğimizi kaybederiz” dedi. TÜRK-İŞ buna karşılık olarak, ‘çalışan değil, köle arıyorlar’ açıklamasıyla gündeme oturdu.

TÜRK-İŞ: ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ BİR TEKLİFİMİZ YOK

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ise, açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirterek, "Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak.' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'TÜRK-İŞ 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."

Asgari ücret konusunu Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başkanlarıyla da konuştuklarını aktaran Atalay, istedikleri rakam uygun bulunmadığı takdirde masaya oturmayacaklarını kaydetti.



