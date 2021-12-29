FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika… Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar 40 düşecek

Son dakika… Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar 40 düşecek

29.12.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; Döviz kurlarının düşüşü ve indirim çağrılarıyla birlikte zincir marketler peş peşe indirim açıklamaları yapmaya başladı. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Genel Başkan Yardımcısı Ali Kaya, bir ay sonra market raflarından yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini iddia etti.

Son dakika… Tarih verildi! Marketlerde fiyatlar 40 düşecek

Kaya, Konya'da federasyon üyesi market zinciri sahipleri ve dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini söyledi. Ekonomide son dönemdeki gelişmelere yönelik değerlendirme yaptıklarını ifade eden Kaya, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve rafta fiyatların geri gelmesiyle ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Şu an zaten yerel marketlerin birçoğu fiyatları indirdi. Fabrikaları da zorluyoruz bu konuda." diye konuştu.

20211229_2_51511763_72058568_Web

Kaya, şu an yüzde 30'a varan indirimler yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Bu zincirleme oluyor. Bir market indirime girdiğinde rekabet oluyor. Biri yağın fiyatını indirdiğinde diğeri de indirmeye başlıyor. Bu zincirleme, Türkiye'deki tüm marketler ister istemez indirmek zorunda kalıyor çünkü müşteri kaybına uğruyor. Bu konuda Konya öncü oldu. İlk fiyatları düşüren Konya oldu. Markette raftaki ürünlerin fiyatı ilk aşamada yüzde 20-30 indi. Yani bir ay sonra yüzde 40 fiyatların aşağı ineceğini tahmin ediyoruz ve ineceğini de iddia ediyorum. Şu anda yüzde 30'a yakın fiyatlar indi ve inmeye devam edecek. Çünkü inmek indirmek zorunda. Yeni fiyatlı ürünler daha bitmediği için ilk başta yüzde 30 ile başladı. Bir aylık süreçte kurun böyle devam etmesiyle yüzde 40 daha iner. Buna temel gıda ve temizlik dahil."

20211229_2_51511763_72058570_Web

"OCAK AYINDAKİ SİPARİŞLERİMİZİ İPTAL ETTİK"

Fiyatların kur ve stokçuluktan dolayı fahiş şekilde yükseldiğini dile getiren Kaya, tüketicilerin çok zarar görmemesi için sektörün "zararına bile" faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kaya, kurun dengelenmesi ve geriye gelmesiyle piyasada bahar havası yaşandığını belirterek, "Ocak ayındaki siparişlerimizi iptal ettik, yani onlara da tepki gösterdik. Fiyatlarımızı yeni fiyata uyarlasınlar." ifadelerini kullandı.

20211229_2_51511763_72058571_Web

5 LİTRELİK AYÇİÇEĞİ YAĞI 125 LİRADAN 90 LİRAYA DÜŞTÜ

Ayçiçeği yağı fiyatlarının mutfaktaki ateşi en çok gösteren ürün olduğunu vurgulayan Kaya, "Bu süreçte 116 liraya tedarik ettiğimiz ayçiçeği yağını 125'e satıyorduk. Şimdi Konya'da 28 şubesi olan marketlerimizde 90 liraya satılıyor. Çünkü piyasanın fiyatları düşürme adına ilk düşüren biz olduk." dedi.

KAYNAK:AA

SON DAKİKA | Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladıSON DAKİKA | Dolar ve Euro düştü! Zincir marketlerde indirim başladı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…İkinci el araba fiyatları ile ilgili zaman verdi! Yüzde 50 düşecek…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Altın hesaplarını TL'ye çevirmenin faydası ne olacak?Altın hesaplarını TL'ye çevirmenin faydası ne olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Pitbull saldırısında fotoğraf detayı! Bu pozları ele verdi…

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Altını olanlar dikkat! Yeni düzenleme Resmî Gazete'de

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Emekli ve memura yüksek zam için yeşil ışık!

Merkez Bankası, 2022 yılı kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2022 yılı kur politikasını açıkladı

Bankacılıkta yeni dönem! 1 Ocak 2022'de başlıyor

Bankacılıkta yeni dönem! 1 Ocak 2022'de başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Fiyatlar değişti, ikinci el durdu! Stokçular şokta! 100 bin lira…

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Maaş bordroları değişiyor! Fark belli oldu! 892 TL…

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Memur ve emekli zammı için önemli açıklama

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Dolar düştü! Fiyatlarda yüzde 30 indirim yaptılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.