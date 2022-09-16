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Son dakika: Tarım Bakanı duyurdu: Yüzde 10 vergi…

16.09.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ayçiçek yağı fiyatları vatandaşın gündeminden düşmezken ayçiçek yağı ile ilgili yeni hamle yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" dedi.

Son dakika: Tarım Bakanı duyurdu: Yüzde 10 vergi…

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" açıklamasında bulundu.

Daha önce sıfır olan ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "İthalata yüzde 10'luk gümrük vergisi koyduk" ifadelerini kullandı. DHA


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Anahtar Kelimeler:
İthalat
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