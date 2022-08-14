Son dakika: Tarım Kredi marketlerindeki indirimi Erdoğan duyurmuştu! Bakan Nebati'den flaş açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda enflasyonunun önüne geçilmesi için verdiği talimat üzerine atılan adımla Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30'dan fazla gıda ürününde indirimli satışlar başlıyor. Bakan Nebati söz konusu uygulamaya ilişkin açıklama yaptı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım kredi kooperatiflerinin kâr amaçlı kurulmadığına dikkat çekerek bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine bin 400 marketteki 30'dan fazla tüketim maddesinde fiyatların indirilmesi için harekete geçildi.

İNDİRİM UYGULANACAK ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Tarım Kredi Kooperatifleri de indirim gelecek ürünlerin listesini açıkladı. İndirim uygulanacak ürünlerde, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamının listeye alındığı belirtildi.

NEBATİ: ZİNCİR MARKETLER TARAFINDAN DA TAKİP EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, pandemi süreciyle tetiklenip Rusya-Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel sorunların tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de gıda fiyatlarında artışa sebep olduğunu belirterek, “Ancak bizler, vatandaşımızın maruz kaldığı gıda enflasyonuyla etkin şekilde mücadele etme konusunda kesin kararlıyız” dedi.

Nebati, gıda enflasyonu ile mücadele çerçevesinde Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde yarından itibaren 30’dan fazla temel tüketim maddesine indirimli fiyat uygulamasına gidileceğini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Ülkemizde devletimizin önayak olduğu bu uygulamaya benzer çeşitli uygulamalar, diğer bazı ülkelerde de yakın dönemde perakende zincirlerinin öncülüğünde başlatılmıştır. Gıda sektörümüzün tüm aktörlerinin, son dönemde kaydedilen bu olumlu gelişmeleri de dikkate alarak ‘Birlikten Berekete’ anlayışımızla hareket edeceklerine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı gıda enflasyonuna karşı korumakta kararlıyız.”

Nebati ayrıca, "Bu adımın zincir marketler tarafından da takip edilerek fiyat etiketlerine olumlu yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(İHA)

