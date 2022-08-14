Son dakika: Tarım Kredi Marketleri’nde indirim başlıyor! Ürünlerin tam listesi belli oldu, yeni açıklama geldi

Son dakika haberi: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yarın başlıyor. 30'un üzerinde temel tüketim ürününde fiyatların düşmesi beklenirken bin 400 markette etiketler değiştirilmeye başlandı bile. Hafta başına kadar bütün ürünlerde indirimler devreye girmiş olacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlayan Tarım Kredi Marketleri’ndeki indirimin detayları...

SON DAKİKA | TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'NDEN AÇIKLAMA: ÇOK CİDDİ İNDİRİM YAPTIK

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Vatandaş sepetini daha ucuza dolduracak" dedi. Bazı ürünlerde çok ciddi indirim yaptıklarını belirten Aydın, özellikle tedariki daha rahat sağlanan ürünlerde daha yüksek oranlar uyguladıklarını söyledi.

İNDİRİM GELECEK ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatifleri indirim gelecek ürünlerin listesini açıklamıştı. Buna göre, bir evin ihtiyacı olan temel gıda ürünlerinin tamamı listeye alındı. Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, kağıt peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim planlandı.

"ZARAR ETMEYECEĞİZ AMA KAR DA ETMEYECEĞİZ"

Sabah'ta yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim yapılacağını duyurmasının ardından Tarım Kredi Kooperatifleri'nin zarar edeceğine yönelik eleştirilere de yanıt veren Aydın, maliyetler artsa dahi uzun süre fiyatları aynı şekilde tutmaya çalışacaklarını anlattı. Aydın, "Zarar etmeyeceğiz ama kâr da etmeyeceğiz. Burada finansal bir yapı kurduk. Aracıyı ortadan kaldırıp, üreticinin daha da fazla kazanacağı bir sistem inşa ediyoruz. Hem üreticiyi destekliyoruz hem vatandaşı ucuz gıdayla buluşturmaya çalışıyoruz. Diğer marketler tedarikçilerine 120 güne kadar ödeme yapıyor. Biz bunu 60 güne indirdik. Üreticiye nefes aldırıyoruz, burada finansal maliyet yaratmayarak oradaki avantajı vatandaşın lehine kullanıyoruz" diye konuştu.

CEP MARKETLERDE DE SATILACAK

Kooperatif marketlerin 1.400'e yakın hizmet noktası var. Yıl sonuna kadar sayı 2 bine çıkacak. Aydın, daha fazla vatandaşa ulaşmak için illerdeki kooperatif depolarında da cep marketler aracılığıyla ucuz gıda satacaklarını bildirdi.

ET SATIŞI İÇİN HAZIR

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kooperatif Marketler'de kasap reyonlarının da açılacağını duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre, bu konuda da çalışma yapılıyor. Et Süt Kurumu'nun (ESK) çalışması tamamlanınca Kooperatif Marketler'de et de satılacak. ESK, küçükbaş hayvan etinde yüzde 25 indirim yapmıştı. Büyükbaş hayvan etinin de önümüzdeki günlerde yüzde 30-35 indirimle satılması planlanıyor.



