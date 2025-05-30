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Son dakika | "Tayyip Erdoğan olarak devam edeceğim" diyerek açıkladı! Gündem yaratacak 'faize alternatif çözüm' çıkışı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomideki faiz politikasına ilişkin çarpıcı bir mesaj geldi. "Tayyip Erdoğan olarak şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğim" diyen Erdoğan 'faize alternatif çözüm' vurgusu yaptı.

Son dakika | "Tayyip Erdoğan olarak devam edeceğim" diyerek açıkladı! Gündem yaratacak 'faize alternatif çözüm' çıkışı
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • İslam alemi olarak aramızdaki yatırım, ticaret ilişkilerini en üst düzeye çıkarmamız gerekiyor.

  • Katılım Finans'ın İstanbul merkezli olarak gelişip serpilmesine büyük önem veriyoruz.

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"FAİZSİZ EKONOMİ ÖZLEMİM SÜRÜYOR"

  • Milyarlarca insanı kölesi haline getiren sisteme daima itiraz ettim. Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Faizin ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Rantiyenin sesi olan muhalefet, hemen her konuda olduğu gibi bunda da hep karşımıza dikildi. Tayyip Erdoğan olarak şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. Faize alternatif çözüm üreteceğiz.

  • Tüm teşviklerimize rağmen katılım bankacılığının yüzde 1,8 olarak kalmasını yetersiz buluyoruz.

  • En büyük ihracat pazarımız olan AB son 2 yılda ortalama yüzde 0,8 büyüyebildi. Enflasyon birçok ülkenin başını ağrıtmaya devam ediyor. Türkiye olarak deprem felaketinin izlerini silmeye devam ediyoruz.

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'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

  • Terörsüz Türkiye sürecinde bu sefer inşallah menzile varacağımıza inanıyorum. 2 trilyon dolara mal olan bu beladan kurtulacağız.

"ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRECEĞİZ"

  • Ekonomi cephesinde 2 yıldır dirayetle uyguladığımız makroekonomik istikrar ve reform programımızın olumlu neticelerini görmeye başladık. Enflasyonda gözle görülür iyileşmeler kaydettik. Enflasyonu kalıcı şekilde tek hanelere indireceğiz.

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  • Boykot çağrıları ekonomik saldırıydı. Ekonominin çökmesini umuyorlar. Tayyip Erdoğan kaybetsin de gerekirse Türkiye batsın anlayışıyla hiçbir yere varamazsınız. Hedef saptırarak yolsuzluklarınızın üzerine bant çekemezsiniz.

    Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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