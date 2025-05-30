Son dakika | "Tayyip Erdoğan olarak devam edeceğim" diyerek açıkladı! Gündem yaratacak 'faize alternatif çözüm' çıkışı

Milyarlarca insanı kölesi haline getiren sisteme daima itiraz ettim. Faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Faizin ekonomide, üretimde, ticarette ve sosyal hayatta yol açtığı sorunlara dikkat çektim. Rantiyenin sesi olan muhalefet, hemen her konuda olduğu gibi bunda da hep karşımıza dikildi. Tayyip Erdoğan olarak şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir sesle dillendirmeye devam edeceğim. Faize dayalı ekonomik nizamın değişmesi için mücadeleden geri durmayacağız. Faize alternatif çözüm üreteceğiz.