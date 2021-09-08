Son Dakika: TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması!

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında bir konuşma gerçekleştirdi. Kavcıoğlu "Dünya ekonomisindeki aktivite aşılamanın hız kazanmasıyla toparlandı." dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"PMI'da güçlü artışlar küresel ekonominin genele yayılan bir toparlanma eğilimini gösteriyor. Bu durum ihracatımızın artışına katkı veren olumlu bir gelişmedir. Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrolde başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır. bu durum, yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansımıştır. Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdğımızda Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk priminde iyileşme alanı olduğunu görüyoruz. Risk priminde iyileşme süreci devam ediyor.

Mayıs 2021 itibariyla kısa vadeli dış borç 25,7 milyar dolar azalarak 119,2 milyar dolara düşmüştür. Bu durum dış borç göstergelerine olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde gerek kamu, gerekse özel sektör borçluluğuna yönelik gelişmeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir. Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerinde belirgin bir şekilde olumlu ayrışmaktadır, gelişmekte olan ülkelere göre de iyi durumdayız.

Reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir, reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir. Vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantları salgında belirsizliğe yol açıyor.

Türkiye, Almanya ile beraber İngiltere ve AB ülkelerinden daha iyi performans göstermektedir, vaka sayıları nispeten düşük ülkeler arasında yer alıyor. Salgının küresel ekonomiye etkilerini yakından izliyoruz. Türkiye aşılama bakımından çok iyi performans sergiliyor. Aşılamanın yaygınlaşması, iktisadi ve mali dengeyi olumlu yönde etkilemektedir.

Dönemsel büyümeye hem iç talep hem de dış talep katkı vermiştir. Büyüme performansımızın birçok ülkeyi geride bıraktığını, OECD'de ikinci ülke olduğumuzu söyleyelim. Yıllık büyümede makine-teçhizatın sürükleyici olduğu görülmektedir. Net ihracatta büyümeye olumlu katkı vermeye devam ediyor. Öncü göstergeler 3. çeyrekte iktisadi faaliyetin dış talebin etkisiyle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Hizmetler ve turizm sektöründe toparlanma dengelenmeyi sağlıyor. Hizmetler ve perakende sektöründe de kayda değer bir iyileşme görülüyor.

KREDİ FAİZLERİNDEKİ YÜKSEKLİK KREDİYE ERİŞİMİ SINIRLANDIRIYOR

Yatırım eğiliminin güçlü seyrettiğini memnuniyetle izliyoruz. Kredi erişiminde belirgin bir sorun görülmemekle birlikte, kredi faiz oranlarında yükseklik krediye erişimi sınırlamaktadır. Yüksek frekanslı verileri açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında toparlanmaya işaret etmektedir. Sanayi ve inşaat sektöründeki istihdam artışıyla tarım dışı istihdam salgın öncesi düzeyleri aşmıştır. Önümüzdeki dönemde hizmet sektöründe de salgın öncesi istihdamın aşılacağını öngörüyoruz.

Ağustos ayı dış ticaret verilerine göre özellikle Avrupa'ya yapılan ihracatın güçlü seyrettiğini görüyoruz. Turizm faaliyetlerinde toparlanmaya ilişkin olumlu sinyaller alıyoruz. Yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini bekliyoruz.

"ENFLASYON YILIN SON ÇEYREĞİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK"

Ağustos ayında yıllık enflasyon gıda grubunda oldukça belirgin artarken hizmet grubunda sınırlı yükseldi, diğer ana gruplarda geriledi. Son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz. Son çeyrekte gıda dışı enflasyonun manşet enflasyonunun altında kalmasını bekliyoruz. ÜFE ve TÜFE arasındaki fark son dönemde bir çok ülkede uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde seyretmektedir. Salgının getirdiği olağanüstü koşullar çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmaktadır. Son dönemde belirli ürünlerdeki fiyat artışları tarihsel ortalamaların oldukça üzerine çıktı."



