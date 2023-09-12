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SON DAKİKA | TCMB'den reeskont kredileri ile ilgili önemli karar! Limit 3 milyar TL'ye yükseltildi

12.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara finansman desteğini 1,5 ayda 10 katına yükseltti. TCMB, ilk adımda 5 katına çıkartarak 1,5 milyar TL'ye yükselttiği ihracatçının reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 2 kat daha artırarak 3 milyar TL'ye çıkardı

SON DAKİKA | TCMB'den reeskont kredileri ile ilgili önemli karar! Limit 3 milyar TL'ye yükseltildi

Son dakika haberi: TCMB, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde önemli bir karar aldı.

Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti.

Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının krediye erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin kredilerden aldığı payın artırılmasını ve toplam ihracat artışına katkı veren ihracatçıları önceliklendiriyor.

İHRACAT PAZARLARINDAKİ ZORLUKLARA RAĞMEN TCMB TEŞVİKİ REKOR GETİRDİ

Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1'e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti.

İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB'nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı.

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MERKEZ BANKASI'NIN FİNANSMAN KOLAYLIĞI İLE İHRACAT PERFORMANSINA SAĞLANAN DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK

Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon TL düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, TCMB'nin 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine yükseldi. TCMB'nin yeni kararıyla reeskont kredileri kullanımının 3 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek.

Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam edeceği belirtiliyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, iş dünyası temsilcileriyle görüşmesinde, "Yol haritamızı kademeli ve kararlı adımlarla uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
TCMB kredi İhracat

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