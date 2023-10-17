Son dakika | Tek haneli enflasyon mesajı! Cevdet Yılmaz: 'İşçimizi, memurumuzu, emeklimizi ezdirmeyeceğiz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin detaylarını duyurdu. Büyüme oranlarının yanı sıra enflasyon ve ihracatla ilgili de mesajlar veren Yılmaz'ın ifadesine göre 2024'te işsizlik oranının yüzde 10,3'e yükselmesi öngörülüyor.
"HAYAT PAHALILIĞININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"
Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:
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Bu dönemde temel önceliğimiz depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak, geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır. Bir başka hedefimiz mali ve para politikalarını güçlendiren anlayış içerisinde fiyat istikrarını sağlama hedefine katkıda bulunmaktır. Hayat pahalılığı sorununun üstesinden geleceğiz.
- 2024 yılı bütçesi hazırlıkları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği vizyon ve talimatlar çerçevesinde tamamlanmıştır. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bugün itibariyle sunulmaya hazır hale gelmiştir.
İHRACATTA 2023'ÜN ÜSTÜNDE PERFORMANS HEDEFİ
- Şubattaki deprem felaketinin etkilerine rağmen 2023 yılının genelinde ekonomik büyümemizin yüzde 4,4 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. 2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz
- 2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz.
- 2023 yılı genelinde ekonomideki canlılığın sürmesiyle yılsonu itibarıyla istihdamdaki yıllık artışın yaklaşık 900 bin kişi olması, işsizlik oranının yüzde 10,1’e gerilemesi, 2024 yılında ise parasal sıkılaştırma koşullarının etkisiyle işsizlik oranının hafif bir yükselişle yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.
ENFLASYONDA TEK HANE VURGUSU
- Enflasyonla mücadeleye yönelik şeffaf, güvenilir politika adımlarını yerinde, zamanında hayata geçirmekte, düşük enflasyon seviyesine kalıcı şekilde ulaşıncaya kadar sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi memurumuzu, işçimizi, emeklimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz