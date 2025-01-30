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  4. SON DAKİKA | Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için tahliye kararı verildi ama cezaevinden çıkamayacak! 11 bin 462 yılla yargılanıyordu

SON DAKİKA | Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için tahliye kararı verildi ama cezaevinden çıkamayacak! 11 bin 462 yılla yargılanıyordu

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
30.01.2025 15:02
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Son dakika haberi: 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında dikkat çeken bir tahliye kararı çıktı. Bugün hakim karşısına çıkan Özer için, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamı kararı verilirken; örgüt suçu yönünden ise tahliye kararı verildi.

SON DAKİKA | Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer için tahliye kararı verildi ama cezaevinden çıkamayacak! 11 bin 462 yılla yargılanıyordu

Son dakika: Thodex kurucusu olan ve "Örgüt kurma ve yönetme", "nitelikli dolandırıcılık" gibi suçlardan 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Faruk Fatih Özer hakkında dikkat çeken bir tahliye kararı verildi.

ÖRGÜT SUÇU YÖNÜNDEN TAHLİYE KARARI

Bugün hakim karşısına çıkan Özer için, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğunun devamına kararı verilirken; örgüt suçu yönünden tahliye kararı verildi.

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ÖZER İÇİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Özer ailesinin avukatı Sevgi Erarslan, Thodex dosyası İstanbul 22. Bölge Adliye Mahkemesinin vermiş olduğu tahliye kararı hakkında yaptıkları basın açıklamasını paylaştı:

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NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanıp 20 Nisan 2023'te Türkiye'ye getirilen Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanmıştı.

FARUK FATİH ÖZER KİMDİR?

Faruk Fatih Özer, 1994'te Kocaeli'de doğdu. 2017'de Thodex adlı şirketi kurdu.

Nisan 2021'de şirketi hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şirketin 390 bin üyesinden topladığı 2 milyar dolar ile kaçtığı öne sürülen ve "nitelikli dolandırıcılık" suçundan şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın sonunda hazırlanan ve 2 bin 27 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianameye göre, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor.

Faruk Fatih Özer hakkında, 23 Nisan 2021'de Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştır ve 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk'ta yakalanmıştır.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Thodex Faruk Fatih Özer
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