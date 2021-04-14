Son Dakika: THY ve Pegasus'tan seyahat açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam yaptığı kabine toplantısının ardından Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma kararı alındığını duyurmuş, 'Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türk Hava Yolları ve Pegasus, uçuşlara dair duyuru yaptı.

THY UÇUŞLARI KISMİ KAPANMADA NASIL OLACAK?

Türk Hava Yolları, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı duyuruda "seyahat belgeleri"ni ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada "Değerli yolcularımız; 14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.

Değerli yolcularımız;



14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak kısıtlama süresince yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler.



Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz. pic.twitter.com/pynlA0AsdW — TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 13, 2021

PEGASUS'TAN KISMİ KAPANMA AÇIKLAMASI

Pegasus'ta resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak, "14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler." dedi.

14 Nisan 2021 itibarıyla uygulanacak olan 14 günlük kısmi kapanma sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait belgeleri ile uçuşlarını güvenle gerçekleştirebilirler. #PegasusSağlıklıUçuşlar ✈️ pic.twitter.com/uyfqjZzxnd — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) April 13, 2021



