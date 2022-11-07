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  4. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! İhracat yüzde 15,4 arttı

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! İhracat yüzde 15,4 arttı

07.11.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatımız 2022 Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 dolar oldu" dedi.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! İhracat yüzde 15,4 arttı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracatımız 2022 Ocak-Ekim döneminde geçtiğimiz yıla göre yüzde 15,4 oranında artarak 209,5 dolar oldu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş Dış ticaret

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