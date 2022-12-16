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  4. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İhracatta hedefin altında kalmayacağız

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İhracatta hedefin altında kalmayacağız

16.12.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu: İhracatta hedefin altında kalmayacağız

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Muş, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş İhracat

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