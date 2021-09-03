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  4. Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan cari açık açıklaması

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan cari açık açıklaması

03.09.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." dedi.

Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan cari açık açıklaması

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Muş
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