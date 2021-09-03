Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan cari açık açıklaması

Ticaret Bakanı Muş yaptığı açıklamada, "Stabilizasyon büyük oranda sağlandı. Cari fazlaya doğru giden bir ülke olarak bundan sonra göstergelerde oynaklık çok daha minimum seviyelerde olacaktır." ifadelerini kullandı.

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