İşte ağustos ayının zam şampiyonu!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler belli oldu. Buna göre Ağustos ayında fiyatı yüzde 56,30 artan salatalık zam şampiyonu olurken, en çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 8,91 azalan çocuk tişörtü oldu.

FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

Salatalık yüzde 56,30, kabak yüzde 43,85, limon yüzde 36,14, taze fasulye yüzde 32,79, karpuz yüzde 21,74, kuru soğan yüzde 19,11, yumurta yüzde 17,90, tren ücreti (şehirlerarası) yüzde 15,49, patlıcan yüzde 14,93, kıvırcık yüzde 13,42, sarımsak yüzde 13,07, spor müsabakalarına giriş ücreti yüzde 12,34, kavun yüzde 12,31, cilt ve vücut ürünleri yüzde 12, kaşar peyniri yüzde 9,40, makyaj malzemeleri yüzde 8,57, yeşil soğan yüzde 8,36, ayran yüzde 7,30, deodorant yüzde 7,27, elma yüzde 6,96 arttı.

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN ÜRÜNLER

En çok ucuzlayan ürünler ise tişört (çocuk için) yüzde 8,91, patates yüzde 7,15, domates yüzde 6,22, tişört (erkek için) yüzde 5,63, üzüm yüzde 5,26, kuru fasulye yüzde 5,19, elbise (çocuk için) yüzde 3,84, tablet (bilgisayar) yüzde 3,66, gömlek (çocuk için) yüzde 3,45, otomobil (benzinli) yüzde 3,42, terlik (kadın için) yüzde 3,11, pantolon (erkek için) yüzde 2,85, mücevher (altın) yüzde 2,78, tişört (kadın için) yüzde 2,78, şehirler arası otobüs ücreti yüzde 2,49, pijama (çocuk için) yüzde 2,46, pantolon (çocuk için) yüzde 2,45, tayt (çocuk için) yüzde 2,08, konserve balık yüzde 2,05, otomobil (dizel) yüzde 1,72 olarak gerçekleşti.

Kaynak: İHA



