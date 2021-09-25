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  4. Son Dakika: Ticaret Bakanlığı devreye girdi! 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı devreye girdi! 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi

25.09.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığınca 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için müfettiş görevlendirildi.

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı devreye girdi! 5 zincir markete fahiş fiyat denetimi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde, temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaş tarafından bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetlerin dikkate alındığı anımsatıldı. 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

BAKAN MUŞ'UN TALİMATIYLA MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Bununla birlikte, tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki üründe fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'un talimatlarıyla Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
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