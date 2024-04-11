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SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı duyurdu! 'Tarihin en yüksek seviyesi' Yüzde 1,08'e yükseldi

11.04.2024 12:48
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Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin küresel mal ihracatından aldığı payın, 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı duyurdu! 'Tarihin en yüksek seviyesi' Yüzde 1,08'e yükseldi

Son dakika haberi: Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) açıklamasına göre, Türkiye'nin ihracatının küresel ihracattan pozitif olarak ayrıştığı belirtilerek, "Bu kapsamda, DTÖ tarafından açıklanan verileri baz aldığımızda, küresel mal ihracatı 2023 yılında yüzde 5 oranında azalışla 23,8 trilyon dolar olarak gerçekleşirken Türkiye'nin mal ihracatı, zayıf küresel talep ve deprem felaketlerine rağmen yüzde 1 oranında artışla 256 milyar dolar olarak kaydedilmiştir. Böylece Türkiye'nin küresel ihracattan aldığı pay 2022 yılında yüzde 1,02 iken 2023 yılında 0,06 puan artışla yüzde 1,08'e yükselmiş ve tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır" denildi.

'HİZMET İHRACATI 100,8 MİLYAR DOLARI GEÇTİ'

Küresel mal ihracatında bölgesel farklılaşmanın dikkat çektiği kaydedilerek, "İthalat talebi Avrupa'da keskin bir şekilde düşerken, Kuzey Amerika'da azalmış, Asya'da yatay seyretmiştir. Enerji ihracatçısı ekonomilerde ise mal ihracatının arttığı gözlenmiştir. Böylece 2022 yılında yüzde 3 artan mal ticaret hacmi 2023'te yüzde 1,2 oranında gerilemiştir. DTÖ tarafından küresel ticaret hacminin 2024'te yüzde 2,6 ve 2025'te yüzde 3,3 artması beklenmektedir. Ancak DTÖ bölgesel çatışmalar, jeopolitik gerilimler ve politik belirsizliklerin tahminler üzerinde önemli aşağı yönlü riskler oluşturduğunu belirtmiştir. Küresel hizmet ihracatı ise yüzde 9 oranında artış ile 7,8 trilyon dolar olmuştur. Türkiye'nin hizmet ihracatı 100,8 milyar dolar olarak gerçekleşerek küresel ihracattan aldığı pay yüzde 1,3 ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, katma değer, inovasyon ve rekabetçilik odaklı üretim ve ihracat perspektifinde sürdürdüğümüz politika ve stratejilerle Türkiye'nin küresel üretim ve ticaretteki payını daha da yükseklere çıkarmak için tüm gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Küresel tedarik zincirindeki konumumuzu daha da güçlendirmek için küresel ticaretteki eğilimleri en iyi şekilde değerlendirip elde ettiğimiz kazanımları artırarak devam ettireceğiz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı İhracat
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