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  4. SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı'ndan 'fiyat etiketi denetimleri' açıklaması! 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza...

SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı'ndan 'fiyat etiketi denetimleri' açıklaması! 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza...

18.08.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi denetimlerinde; 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürünün denetlendiğini, aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Ticaret Bakanlığı'ndan 'fiyat etiketi denetimleri' açıklaması! 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza...

Son dakika haberi: Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fiyat etiketi denetimlerinde; 15 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 31 bin 130 firmada 767 bin 494 ürün denetlenmiş, aykırı bulunan 19 bin 559 ürün için 11 bin 371 firmaya 19 milyon 98 bin 807 TL ceza uygulandı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan açıklamada "2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucunda 216 milyon 494 bin 580,02 TL, 2023 yılında ise 15 Ağustos 2023 itibarıyla toplam 142 milyon 282 bin 296 TL idari para cezası uygulandı." denildi. (DHA)


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Ceza Ticaret Bakanlığı

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