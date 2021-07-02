Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi.
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre;
Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,
Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay,
Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay,
Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay,
Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay,
Mobilya satışlarında 9 ay,
Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum