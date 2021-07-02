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Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme

02.07.2021 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi. Fiyatı 3 bin 500 TL üstünde olan cep telefonu satışlarında taksit 3 ay olacak.

Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakende ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi.

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Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine göre;

  • Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,

  • Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay,

  • Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay,

  • Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay,

  • Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay,

  • Mobilya satışlarında 9 ay,

  • Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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