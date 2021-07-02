Son Dakika: Ticaret Bakanlığı'ndan perakende ticarette taksit sayısına yeni düzenleme

Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay,

Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay,

Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay,