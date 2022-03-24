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Son dakika: Ticaret Bakanlığından şeker fabrikalarıyla ilgili açıklama

24.03.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Şeker fiyatlarındaki artış bir süredir vatandaşın gündemindeydi. Devlet fabrikalarında 290 liradan satılan bir çuval şeker, özel sektörde 700 liraya kadar çıktı. Ticaret Bakanlığından gelen son dakika haberine göre şekerde adil rekabeti bozan faaliyetler olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususları işleme alarak, şeker fabrikaları nezdinde incelemeler yapıldığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Ticaret Bakanlığından şeker fabrikalarıyla ilgili açıklama

Son dakika: Gıda fiyatlarındaki artışlar vatandaşın gündeminden düşmüyor. Özellikle ayçiçek yağına gelen zamlar, Rusya savaşı ile birlikte daha da yükselmişti. Ayçiçek yağından sonra şeker fiyatlarındaki artışlar gündemdeydi.Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde fiyatı yüzde 170 artan temel gıda ürünü şekerin stoklanması ve rekabetin bozulmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların temel gıda ürünleri arasında yer alan şekerde adil rekabeti bozan faaliyetlerin olduğuna dair son dönemde kamuoyuna yansıyan hususların işleme alınarak, şeker fabrikaları nezdinde Ticaret Bakanlığı tarafından incelemeler yapıldığı belirtilerek, “Ticaret Bakanlığı olarak hem düzgün iş yapan tacir ve esnafımızı hem de tüketicimizi korumak için serbest piyasa koşulları içinde bütün tedbirleri kararlılıkla almaya devam etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

ŞEKER FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Yaşanan şeker krizinin başlıca sebeplerinden biri olarak şeker fabrikalarının bir kısmının özelleştirilmesiyle birlikte, fiyatta ikili bir yapı oluşmasından kaynaklandığı gösteriliyor.


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