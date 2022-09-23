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Son dakika: Ticari kredilerle ilgili 'sınırlama' kararı! Merkez Bankası duyurdu, Resmi Gazete'de yayımlandı

23.09.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası, ticari kredi komisyonlarıyla ilgili önemli bir karar aldı. Faiz üst sınırının aşılmasını engellemek için harekete geçen Merkez Bankası, ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek.

Son dakika: Ticari kredilerle ilgili 'sınırlama' kararı! Merkez Bankası duyurdu, Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika: Merkez Bankası, ticari kredilere uygulanan komisyon ücretleriyle ilgili sınırlamaya gitti. Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karar göre kredi tahsis ücretleri ilk limit tahsisinde tahsis edilen kredi limitinin yüzde 0,25’ini, limit yenilemelerinde yenilenen limitin yüzde 0,125’ini geçemeyecek.

KREDİ TAHSİS ÜCRETİ

Limitin artırıldığı durumlarda ilave limitin üzerinden yeni bir kredi tahsis ücreti alınabilecek.

Limit tahsis veya yenileme talebi ticari müşteriden gelmediği müddetçe kredi tahsis ücreti alınamayacak.

Azami kredi tahsis ücreti yıllık olup tahsis edilen limit süresinin ay sayısı dikkate alınarak oransal uygulanır.

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KREDİ KULLANDIRIM ÜCRETLERİ YÜZDE 1,10'U GEÇEMEYECEK

Düzenlemeye göre kredi kullandırım ücreti sadece nakdi kredilerden alınabilecek.

Kredi kullandırım ücretleri, rotatif krediler hariç olmak üzere kullandırılan kredinin yüzde 1,10’unu geçemeyecek.

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Rotatif kredilerde ise ortalama kredi kullandırım bakiyesinin yıllık yüzde 1’ini geçemeyecek.

Rotatif kredilerin kullandırım ücreti ilgili dönemin ortalama kredi kullandırım bakiyesi üzerinden dönem sonlarında, diğer nakdi krediler için ise her bir kullandırım anında tahakkuk ettirilecek.

Bir yıldan kısa vadeli kredi kullandırımlarında azami kredi kullandırım ücreti, vade gün sayısı dikkate alınarak ve oransal düşülerek uygulanacak.

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Bloomberg HT'de yer alan habere göre, bankalara yönelik bu adım ile birlikte, Merkez Bankası’nın daha önce uygulamaya aldığı “ticari kredilerde faiz tavanı” uygulamasının etkinliğinin artırılması amaçlanıyor.


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kredi son dakika Merkez Bankası
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