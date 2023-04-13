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  4. SON DAKİKA | Togg'a özel kredi desteği! Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

SON DAKİKA | Togg'a özel kredi desteği! Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

13.04.2023 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg için bankalara yaptığı kredi çağrısının ardından yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada "Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor" diye konuştu.

SON DAKİKA | Togg'a özel kredi desteği! Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

Son dakika: Togg’a özel kredi desteğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg için bankalara yaptığı kredi çağrısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu bankalarının harekete geçtiğini duyurdu.

OKTAY: "KAMU BANKALARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'İlk hedefimiz kapasite artırımı olacak' diyen Oktay, "Bataryayla alakalı da yeni ortaklıklar kuruldu. Onun da üretim tesisi için çalışıyoruz. Daha güzel haberler vermeye devam edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında çağrı yapmış "Öncelikle kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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