SON DAKİKA | Togg'a özel kredi desteği! Erdoğan'ın çağrısı sonrası yeni açıklama: "Kamu bankaları..."

Son dakika: Togg’a özel kredi desteğiyle ilgili yeni bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg için bankalara yaptığı kredi çağrısıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu bankalarının harekete geçtiğini duyurdu.

OKTAY: "KAMU BANKALARIMIZ ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kamu bankalarımız bunun için çalışıyor" ifadelerini kullandı.

'İlk hedefimiz kapasite artırımı olacak' diyen Oktay, "Bataryayla alakalı da yeni ortaklıklar kuruldu. Onun da üretim tesisi için çalışıyoruz. Daha güzel haberler vermeye devam edeceğiz." dedi.

ERDOĞAN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında çağrı yapmış "Öncelikle kamu bankalarımız niye var? Elbette Togg ile kampanya yapma noktasında kamu bankaları için bu iyi bir fırsat olacaktır. Buradan kendilerine çağrıda bulunuyorum, gerekirse tabii kendileriyle de bir ortak toplantı yapıp böyle bir zemini oluşturmaları hususunda inşallah bu adımı atmayı ben de düşünüyorum. Nasıl konutta böyle bir imkan hazırladıysalar, otomobilde de özellikle Togg'a yönelik böyle bir adım atılabilir" ifadelerini kullanmıştı.



