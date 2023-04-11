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Togg'la Linea takas olur mu? Ankara caddelerinde Togg'la turlayan Kasapoğlu'nun esprili yanıtı gündem oldu: "Yaparız bir şeyler"

11.04.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Makam aracı Togg'la Ankara caddelerinde tur atan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meraklı vatandaşlara "Nasıl güzel di mi?" diye sordu. Çevredekilere aracın içini de gösteren Bakan Kasapoğlu, "Linea ile takas olur mu?" diye soran gence "Yaparız bir şeyler" diyerek yanıt verdi. Söz konusu anlar sosyal medyada ilgi çekti.

Togg'la Linea takas olur mu? Ankara caddelerinde Togg'la turlayan Kasapoğlu'nun esprili yanıtı gündem oldu: "Yaparız bir şeyler"

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ankara caddelerinde adeta görücüye çıktı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 7. caddede tur attı. Bakan Kasapoğlu, Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Vatandaşların Togg'a ilgi gösterdiği görüldü.

BAKAN KASAPOĞLU: "NASIL GÜZEL Dİ Mİ?"

Togg'u yakından inceleyenlere "Beğendiniz mi? Nasıl güzel di mi?" diye soran Bakan Kasapoğlu, meraklı vatandaşlara aracın kapısını da açarak içini gösterdi.

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"LİNEA VAR DA! TAKAS OLUR MU?"

"Bizim Linea var da. Takas olur mu?" diye soran bir gence Kasapoğlu "Yaparız bir şeyler" diyerek esprili yanıt verdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirirken, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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Ankara Mehmet Muharrem Kasapoğlu togg

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