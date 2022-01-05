Son dakika! TOGG dünya sahnesinde! İlk kez görücüye çıktı

Son dakika gelişmesine göre, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ABD'nin Las Vegas şehrindeki Consumer Electronic Show Fuarı'nda sergileniyor. Fuarda TOGG CEO'su Gürcan Karakaş bir sunum gerçekleştirerek açıklamalarda bulundu.

"ŞİRKETLERİN ODAĞI İŞLEMCİ GÜCÜNDE OLACAK"

Karakaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bütün enerji ve pil yönetimi sistemlerinin entegrasyonu gerekiyor. Araç internetin içerisinde. Biz şuna inanıyoruz, yarından sonra şirketlerin oyun dönüştürme odağı beygir gücü değil işlemci gücünde olacak.

"LOGOMUZ BİRLİĞİ VE ÇOKLUĞU TEMSİL EDİYOR"

Öte yandan marka DNA'mız aslında ikililikle bir araya geliyor. Bundan kastımız bizim ülkemizin bulunduğu coğrafyanın kökeni ile alakalı. Doğu kültürlerinin duygusal kültürlerini daha iyi anlıyoruz. Batı dünyasında daha rasyonel bir durum olduğunu görüyoruz ve bunların harmanını yapıyoruz. Logomuz birliği ve çokluğu temsil ediyor.

"28 STARTUP'LA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK"

Bu ilgili stratejik alanları belirlerken dünya genelinde startup taraması yaptık. Onlarla irtibata geçtik derinlemesine toplantılarımız oldu. Nihayetinde 28 startup'la çalışmaya başladık.

"BİNLERCE FİKİR ÜZERİNDE 350 KULLANICI FİKRİ BELİRLEDİK"

Bizim amacımız aslında ekosisteme yama yapmak değildi. Nasıl daha büyük adımlar atabiliriz. Çelik bir model gerekiyor. İşlevsel ekiplerin bir araya gelip çerçeveyi oluşturuyorlar. Biz binlerce fikir üzerinden 350 kullanıcı fikri belirledik. Bunlardan 40'ı yüksek yenilikçi olarak belirlendi. Biz belirlediğimiz bu konularda startup'larla çalışmaya başladık.

"0-100 KM HIZA 4.8 SANİYEDE ÇIKIYOR"

Akıllı cihaz alanında sunduklarımıza bakacak olursa çok büyük bir aks aralığı var. 200 ile 3400 beygir gücü sunuyoruz. 0'dan 100'e 4.8 saniyede çıkış 500 km WLTP menzili sunuyoruz. Bunlar ilk günden itibaren kıyaslama mukayese yoluyla belirlediğimiz hedefler. Ve tabi bunların da mobility ekosistemine entegre edilmesi gerekiyor. Hizmetler tarafındaki daha yüksek faydayı gördük. Bu yaşam alanında kredi kartınızı çıkarmanız ya da başka bir şey yapmadığınız bir yolculuk hayal edin.

"HER ŞEY TEK BİR ÇATI ALTINDA OLACAK"

Bir arabadan fazlasını oluşturduğumuz için bir fabrikadan fazlasını oluşturmamız gerekti. Her şey tek bir çatı altında olacak. Biz aynı zamanda Avrupa'daki en temiz boyahaneyi inşa ediyoruz. Karbon ayak izimizi sıfıra yaklaştırmaya çalışıyoruz."

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Öte yandan Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, SUV olarak duyurulan ilk modelinin ardından, sedan için harekete geçmişti. İlk görüntüler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.



