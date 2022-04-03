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SON DAKİKA | Toplu ulaşımda tek karta geçiliyor! Türkiye Kart (TRKart) dönemi... Marmaray'da da geçerli

03.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Toplu ulaşımda tek kart uygulaması dönemi başlıyor. İlk testleri Haziran ayında Konya'da yapılacak olan Türkiye Kart (TRKart) Projesi Marmaray'da da geçerli olacak. Vatandaşların talebi doğrultusunda başlatılan proje kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart'ın kullanılmaya başlamasının planlandığı belirtildi.

SON DAKİKA | Toplu ulaşımda tek karta geçiliyor! Türkiye Kart (TRKart) dönemi... Marmaray'da da geçerli

Son dakika: Toplu ulaşımda tek kart dönemi için testler başlıyor. Vatandaşların talebi üzerine çalışmalarına başlatılan Türkiye Kart (TRKart) Projesi'nde sona gelindi. İlk testleri haziranda Konya’da yapılacak olan proje, 2022 yılının üçüncü çeyreğinde en az bir ilde kullanılacak. Maramaray'da da geçerli olacak TRKart'ın, dijital platformda da kullanılması için çalışmlar devam ediyor.

SON DAKİKA | TOPLU ULAŞIMDA TÜRKİYE KART (TRKART) DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Kart (TRKart) Projesi'nde sistemin hem kartlı hem de dijital platformda kullanılabileceğini kaydetti. Pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart kullanılmaya başlanacağını açıklayan Bakanlık, Haziran 2022'de Konya'da ilk testlerin yapılacağını bildirdi.

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VATANDAŞLAR TALEP ETTİ

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Konya ve Trabzon'dan bazı vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak toplu ulaşımda "tek kart" uygulamasına geçilmesini talep etti. Dilekçe Komisyonu da, bu konuda daha önce başlatılan "TRKart Projesi"nde gelinen aşamaya ilişkin bakanlıktan bilgi istedi. Bakanlık, 22 Mart'ta komisyona gönderdiği raporda, "Ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme sisteminin geliştirilmesi" ve "Mahsuplaşma merkezi kurulması" için TRKart Projesi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Projeyle tüm kamu için ortak ödeme altyapısı kurulacağı ve sadece kartlı değil, dijital platformda da kullanıma geçileceği belirtilen raporda, “Sistem sayesinde çağın gereklerine uygun ve kamunun ihtiyaçlarını karşılayacak farklı çözüm ortaklıkları yapılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

MARMARAY'I KAPSIYOR

Raporda, teknik altyapı süreçleri, idari ve yasal düzenlemelerin tamamlanması sonrasında pilot uygulama kapsamında 2022 yılı üçüncü çeyreğinde en az bir ilde TRKart'ın kullanılmaya başlamasının planlandığı belirtildi. İlk testin haziran ayında Konya'da yapılacağı kaydedilen raporda, "Kernel geliştirmeleri tamamlanmış olup, PTT tarafından yapılacak geliştirmelerin Mayıs 2022'de tamamlanması ve Haziran 2022'de testlere başlanması hedeflenmektedir" denildi.

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İSTANBUL'DA NE ZAMAN KULLANILACAK?

İstanbul'un trafik sorununu çözmek için devreye sokulan Gayrettepe Metro ve Marmaray hatlarında da TRKart uygulamasına başlanacağı belirtilen raporda, "Ağustos 2022'de çalışmaların tamamlanarak test çalışmalarına başlanılması hedeflenmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Konya
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