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SON DAKİKA | Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor... Bakan Yerlikaya duyurdu

08.04.2025 11:27
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Son dakika haberi: Trafikte yeni düzenleme için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği tasarısı hazırladıklarını duyurdu.

SON DAKİKA | Trafikte yeni düzenleme! 32 maddelik yasa tasarısı geliyor... Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından trafikle ilgili yeni düzenleme geliyor. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bakanlık olarak; trafikte kural ihlallerinin caydırıcılığını arttırmak için, ’Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik yapılamasına dair 32 maddelik kanun değişikliği taslağı hazırladık. Bu taslağı önümüzdeki günlerde Gazi Meclisimize sunacağız." dedi.

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BAYRAMDA ACI BİLANÇO

Öte yandan İçişleri Bakanı Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 74 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10 bin 199 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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"HER GÜN BİR ŞEHRİMİZE KARA HABER DÜŞTÜ"

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bu kazalarda da maalesef 74 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 10 bin 199 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sayılar bir istatistik değil, her biri ayrı ayrı bir can. Yarım kalmış bir hayat. Öksüz kalmış bir çocuk. Acıyla hatırlayacakları bir bayram. Maalesef bu bayram tatilinde her gün 8 canımızı yollarda yitirdik. Her gün bir şehrimize kara haber düştü.

PENDİK GİŞELERİNDEKİ PEŞ PEŞE İKİ KAZA

Peki, neydi bu kazaların nedeni? En başta aşırı hız geliyor. Kazaların yüzde 41'i hızdan kaynaklandı. Diğer sebepler arasında arkadan çarpma, geçiş önceliği ihlali, kırmızı ışıktan geçme gibi temel trafik kurallarına uymamak var. Pendik gişelerindeki o kaza. 4 öğretmenimiz yaşamlarını yitirdi. Dün de yine Pendik gişelerinde benzer kaza meydana geldi. O kazada da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti"

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya trafik son dakika
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Gerek yok. Eski yeni tüm vekiller trafik kurallarına uymazsa ceza vatandaşa yansitılır
Daha çok ceza daha çok para. Oto yollarda hız sınırı 120den 140'a yükseltilmelidir. Ceza yemekten adım atamaz olduk. Sürekli ceza ve vergiler ile bir yere varamayız.
Denetim, denetim, denetim
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