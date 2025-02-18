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SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! İşsizlik rakamları belli oldu

18.02.2025 10:27
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Son dakika haberi: İşsizlik verileri açıklandı. TÜİK'ten açıklama geldi. İşsiz sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı! İşsizlik rakamları belli oldu

Son dakika haberi: İşsizlik rakamları belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada "2024 yılı 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre işsizlik oranı 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti" denildi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı dördüncü çeyrek İşgücü İstatistikleri’ni paylaştı. İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 23 bin kişi azalarak 3 milyon 80 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 141 bin kişi artarak 32 milyon 755 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,0 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 118 bin kişi artarak 35 milyon 835 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,0, kadınlarda ise yüzde 36,8 oldu.

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GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,1 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 16,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 22,5 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 57,8’İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 86 bin kişi, sanayi sektöründe 82 bin kişi, inşaat sektöründe 9 bin kişi artarken hizmet sektöründe 36 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,8’i tarım, yüzde 20,8’i sanayi, yüzde 6,6’sı inşaat, yüzde 57,8’i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,8 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,2 saat artarak 42,8 saat olarak gerçekleşti.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 28,0 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,4 puanlık artış ile yüzde 28,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 olarak tahmin edildi. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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