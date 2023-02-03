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SON DAKİKA | TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu! İstanbul'da en çok bunun fiyatı arttı

03.02.2023 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TÜİK, enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 57,68 olurken, aylık ise yüzde 6,65 oldu. Açıklanan yıllık enflasyon rakamı son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Gelen verilere göre İstanbul'da ocak ayında en çok yeşil soğanın fiyatı arttı.

SON DAKİKA | TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu! İstanbul'da en çok bunun fiyatı arttı

Son dakika: Enflasyon oranı bugün açıklandı. Türkiye, 2022 yılını yüzde 64,27 enflasyon oranıyla kapatırken yeni yıl için ilk rakamlar geldi. TÜİK, verilerine göre ocak ayında enflasyon aylık yüzde 6,65, yıllık ise 57,68 olarak gerçekleşti. İstanbul'da ocak ayında en çok yeşil soğanın fiyatı arttı.

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YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocak ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 72,45, yurt içi üretici fiyatları yüzde 125,53 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 6,65, Yİ-ÜFE yüzde 4,15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 57,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 86,46 oldu.

SON 11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Yıllık enflasyon, son 11 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yurt içi üretici fiyatları ise son 13 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

İSTANBUL'DA EN ÇOK YEŞİL SOĞANIN FİYATI ARTTI

Ocak ayında İstanbul'da fiyatı en çok artanların başında yüzde 54,48 ile yeşil soğan geldi. İkinci sırada yüzde 39,84 ile vapur ücreti, üçüncü sırada yüzde 39,37 ile taksi ücreti, dördüncü sırada yüzde 38,88 ile röntgen çekim ücreti yer aldı.

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