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Son dakika: TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

12.12.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: TÜİK Ekim ayı işsizlik rakamlarını duyurdu. Son verilere göre Türkiye’de işsizlik yüzde 10,2 olarak kaydedildi. Genç nüfusta işsizlik ise yüzde 1,8 artışla yüzde 21,9'a yükseldi.

Son dakika: TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2022 işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre geçen ay yeniden çift haneli rakamlara yükselen işsizlik Ekim’de yüzde 0,1 artışla yüzde 10,2 oldu.

Verilere göre işsiz sayısı 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre 57 bin kişi artarak 3 milyon 534 bin kişi oldu. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,6 iken kadınlarda yüzde 13,3 olarak tahmin edildi.

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GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİKTE ARTIŞ

Genç nüfusta işsizlik ise bir önceki aya göre 1,8 puanlık artış ile yüzde 21,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 18,2, kadınlarda ise yüzde 28,6 olarak tahmin edildi.


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işsizlik tüik

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