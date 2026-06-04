Son dakika| TÜİK nisan ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,1 PUAN AZALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.