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Son dakika| TÜİK nisan ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,2 oldu.

Son dakika| TÜİK nisan ayına ilişkin işsizlik verilerini açıkladı
Cansu Çamcı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,1 PUAN AZALDI

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %11,0 olarak tahmin edildi.

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Anahtar Kelimeler:
işsizlik tüik
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