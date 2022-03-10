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Son dakika: TÜİK, Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

10.03.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye genelindeki işsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 11,4 oldu. İşsiz sayısı ise 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu.

Son dakika: TÜİK, Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), Aralık ayına ilişkin işgücü istatistikleri duyurdu.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 21 bin kişi artarak 3 milyon 859 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 10,3 iken kadınlarda ise yüzde 13,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %46,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 43 bin kişi azalarak 29 milyon 910 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık azalış ile yüzde 46,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 63,8 iken kadınlarda yüzde 29,7 olarak gerçekleşti.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 52,6 olarak gerçekleşti

İşgücü 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 33 milyon 769 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,1, kadınlarda ise yüzde 34,4 oldu.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 21,6 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre değişim göstermeyerek yüzde 21,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

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Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 45,3 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 45,3 saat olarak gerçekleşti.

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Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı yüzde 22,9 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 22,9 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,7 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,0 olarak tahmin edildi.

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